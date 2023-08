Chorus Life | posata la facciata dell’Arena | migliaia di tesserine «oscillanti» - Il video

Conclusa nella giornata di oggi (martedì 8 agosto) la posa della facciata dinamica dell'Arena di. Il suo ideatore, l'architetto Joseph Di Pasquale , l'ha definita "una pelle che vibra e si muove", composta da migliaia di tesserine di alluminio in grado di oscillare grazie a un sistema ......fps 60 fps NO SI Call of the Sea 4K 60 fps " NO NO Clockwork Revolution TBA TBA TBA TBA TBA... A SCELTA SI Hellblade II TBA TBA " TBA TBA Hi - Fi Rush 4K 60 fps " NO NO High On4K 60 fps " ...Il programma del Creberg Teatro verrà trasferito all'Arena di: a stabilirlo è la convenzione firmata dal Comune di Bergamo e la società, che prevede la stessa tipologia di spettacoli (circa cinquanta) che fino a oggi andavano in scena nella struttura ...

Chorus Life, la «facciata dinamica» dell'arena con migliaia di tesserine che oscillano Corriere TV

L’Arena multifunzionale, i negozi, i servizi, la spa, il centro medico sportivo, la palestra panoramica sono le funzioni principali di Chorus Life a cui si aggiungono 100 alloggi . La facciata dell'ar ...IL CANTIERE. Migliaia di tesserine di alluminio in grado di oscillare grazie a un sistema di ancoraggio ideato e brevettato dall’architetto Joseph Di Pasquale con il Politecnico di Milano. Avanzano i ...