Chiquita Lavora con Noi

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 8 agosto 2023) Azienda leader nella produzione di banane,è ormai uno dei leader globali più famosi di frutta fresca in tutto il mondo. Ad oggi l’azienda è presente in più di 30 paesi e impiega oltre 20.000 dipendenti in Europa e negli Stati Uniti. Da sempre, la missione del marchioè quella di migliorare le vite delle persone, migliorare il mondo rispettando al contempo il pianeta e l’ambiente. L’obiettivo della sostenibilità ambientale è infatti quello che la contraddistingue da molte altre aziende grazie al forte impegno del brand nel coltivare banane in modo rispettoso per l’uomo e per l’ambiente. Oggi giorno le banane diBrends International sono diventate il marchio più famoso di frutta fresca per via dell’altissima qualità che da sempre le contraddistingue.ricerca continuamente ...