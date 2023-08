Chi sono i giocatori più costosi al Fantacalcio 2023-2024? Chi prendere a tutti i costi all’asta e chi sacrificare

Leggi su oasport

(Di martedì 8 agosto 2023) Cari Fantallenatori, manca sempre meno in vista del via ufficiale della nuova stagione. La Serie Aprenderà il via, infatti, nel corso del prossimo weekend (19-20 agosto) e, di conseguenza, si alzerà il sipario anche sulla nuova edizione del. Siamo pronti per la composizione delle rose con l’asta iniziale che rappresenterà un punto di capitale importanza per l’intera stagione con la necessità di acquistare al minor prezzo iche, poi, renderanno di più. Più facile a dirsi che a farsi, ovviamente, ma il segreto di una rosa bilanciata sta proprio qui. Per questo motivo, quali posessere, ruolo per ruolo, iche costano più crediti ma, in prospettiva, potrebbero dare le maggiori soddisfazioni in fatto di voti, bonus, assist e gol? Stiamo ...