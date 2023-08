Chi ha continuato a fare affari con la Russia nell’ultimo anno e mezzo ha perso moltissimo

(Di martedì 8 agosto 2023) Chi ha provato a investire sulladi Vladimir Putin ci ha rimesso di brutto. È quanto attesta una inchiesta del Financial Times che è uscita domenica e che ha conteggiato almeno cento miliardi di euro di perdite dirette dalle operazioni inda quando è iniziata la guerra di aggressione all’Ucraina. Un sondaggio tra le principali seicento aziende europee ha infatti mostrato come un totale di centosettantasei tra di esse che hpubblicato relazioni annuali per il 2022 e bilanci per il 2023 hregistrato varie perdite dalle loro operazioni russe. Vi sono incluse «svalutazioni di attività, oneri relativi ai cambi e altre spese una tantum a seguito della vendita, chiusura o riduzione di attività russe». Più di metà delle perdite sono state registrate da gruppi energetici e di servizi pubblici, mentre il ...

C'èli ha accusati di voler attirare l'attenzione su di loro perché lui avrebbe dovuto far ... Nonostante questo, molti utenti sui social network hanno comunquea pensare al fatto che i ...... piccola, che sembra potersi spezzare da un momento all'altro" - come viene descritta dasta ... nel mare in tempesta, haa tenere stretto, fra le braccia, il figlio. Quando poi non ce l'......ha preso delle "contromisure" per salvaguardare l'incolumità del presidente e poi haa ... accompagnato anche dalle immagini di appunti e dialoghi via chat contirava le fila del ...

Terni, torna la Ketamina usata come droga I corrieri arrivano da Roma ilmessaggero.it

Sono tutti bravissimi a prendere provvedimenti quando c'è di mezzo la Juventus, mentre sono più morbidi ed accondiscendenti quando le vicende economiche riguardano le ...Il Covid non sembra più rappresentare un pericolo per la salute pubblica. Il consiglio dei ministri ieri ha stabilito che chi si contagia e risulta quindi positivo non sarà ...