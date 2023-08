Chi era Giacomo Chiapparini | l’imprenditore di Grana Padano morto a Romano di Lombardia

Leggi su cultweb

(Di martedì 8 agosto 2023)nato il 13 novembre 1948 a Cortenuova, era un imprenditore agricoloil 7 agosto 2023 in un incidente nel suo caseificio adi Lomberdia (Bergamo), in via della Graffignana. Chiappini è stato travolto dalla caduta di uno scaffale dove erano collocate 25mila forme die il suo corpo è stato recuperato sotto più di 16mila formaggi, dopo una notte di lavoro dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.lavorava con la sua famiglia: la moglie Angelina Pesenti e i figli Tiziano e Mary, ma anche con la moglie di Tiziano, Clara e i loro due figli, Michael e Gabriel.e Pesenti vent’anni fa avevano perso un altro figlio.aveva iniziato nel 1977 come mezzadro da una ...