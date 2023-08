Chi era Bryan Randall | il compagno di Sandra Bullock e che malattia aveva

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 8 agosto 2023), nato a Portland in Oregon nel dicembre 1966, era ildied era stato un modello e fotografo molto apprezzato.è morto il 5 agosto 2023, all’età di 57 a causa di una, la sclerosi laterale amiotrofica, contro la quale lottava da tre anni. I due non si erano mai sposati. L’uomouna figlia nata da una precedente relazione, ma viveva con la ragazza e i due figli adottivi della. Il suo profilo Instagram è privato.si erano conosciuti nel 2015 al compleanno del figlio di lei, Louis., in qualità di fotografo, era stato incaricato di occuparsi delle foto ...