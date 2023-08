Chi è Sara Maranzana | la Pastry Chef volata a New York dopo una delusione d’amore

Leggi su cultweb

(Di martedì 8 agosto 2023)nata nel 1994 ad Alessandria è diventata nota per essere unagrazie allo strumento più consono dei nostri tempi, il social network. La ragazza èa Newunae ha puntato sui dolci, come pasticciera. In passato ha lavorato a Londra, ma anche in Cina, a Torino e ad Alessandria. Ha spiegato di essere dislessica e ha anche scritto un libro su questo aspetto, “Il mio universo dislessico”. Il suo dolce preferito? Il tiramisù di sua mamma: “ancora oggi il suo è più buono del mio”. @Risposta a @leonardoferrari60 ? suono originale –ha descritto il suo percorso ...