Champions League | tragedia fuori lo stadio | ucciso un ultras

(Di martedì 8 agosto 2023)lodove nella serata di ieri è stato ucciso un ultras da un altro esponente della squadra avversaria Questa sera si disputeranno altre partite valide per i preliminari di. Dovrebbe essere una serata di sport (anche se non c’è neanche bisogno di ricordarlo) ed invece quello che è accaduto ieri sera è stato a dir poco avvilente ed, allo stesso tempo, drammatico. Purtroppo le notizie che arrivano da Atene non sono per nulla positive. Alla vigilia del match che vedrà come protagoniste l’Aek Atene e la Dinamo Zagabria, la cronaca nera va inevitabilmente in primo piano. La notizia dell’uccisione di un ultras ha lasciato tutti senza parole. Si tratta di un uomo, tifoso della squadra di casa, che è stato accoltellato da ...

Coppe europee dove si vedono già quelle scese dallafino in Europa. L'Astana ha una chance evidente di poter mettere in difficoltà il Ludogorets : i padroni di casa sono in ...A Roma sono disposti a portarlo in trionfo e in palmo di mano anche se non vince (come accaduto l'anno scorso) o non entra in(come accaduto nei due campionati in cui guida i ...Napoli's Polish midfielder Piotr Zielinski celebrates after scoring a penalty and his side's third goal during the UEFAround of 16, second leg football match between SSC Napoli and ...

Champions League, Ljubljana-Galatasaray pronostico: il Goal vale 1.73 La Gazzetta dello Sport

I preliminari di Champions League vengono sconvolti dalla morte di un tifoso dell'AEK Atene, accoltellato da un ultras della Dinamo Zagabria ...Tragedia nella capitale greca alla vigilia dal match tra i greci e i croati valido per il terzo turno di qualificazione di Champions ...