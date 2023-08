Champions League | rinviata AEK Atene-Dinamo Zagabria

(Di martedì 8 agosto 2023) Dopo gli scontri di stanotte, in cui un tifoso dell’AEK è morto pugnalato, la UEFA ha deciso di rinviare la partita con laLa UEFA ha deciso di rinviare a data da destinarsi la partita del di qualificazione alla prossimatra AEK. La decisione è arrivata dopo gli scontri di ieri notte in cui un tifoso dell’AEK ha perso la vita. Di seguito il comunicato del club croato. «La partita del 3° turno preliminare di UEFAtra AEK e, in programma martedì 8 agosto, è statasu decisione della UEFA. GNKinformerà per tempo il pubblico sulla nuova data della partita, nonché tutte le notizie ...

Stasera è in programma l'andata del terzo turno di qualificazione ditra Aek e Dinamo allo stadio Agia Sophia, nel sobborgo ateniese di Nea Filadelfia.L'Uefa ha deciso di rinviare l'incontro tra Aek Atene e Dinamo Zagabria , valevole per l'andata del terzo turno preliminare di2023/2024 . Una decisione inevitabile dopo la rissa che ha coinvolto gli ultras delle due squadre nella notte e in cui un 22enne tifoso greco è stato pugnalato a morte. In un momento ...Uno scontro tra supporter, in attesa del match di, è finito in tragedia. Il disastro era annunciato, la stessa UEFA aveva cercato di prevenire la rissa, vietando la trasferta ai ...

Champions League, Ljubljana-Galatasaray pronostico: il Goal vale 1.73 La Gazzetta dello Sport

Quando lei diventò presidente dei rossoneri, Berlusconi le ricordò che il suo Milan aveva vinto tutto giocando sempre all’attacco. In questo mercato sono arrivati Pulisic, Chukwueze, Okafor e Romero: ...Per il 22enne non c'è stato nulla da fare. Il giovane, ucciso in Grecia da ultras della Dinamo Zagabria, è deceduto in ospedale.