Champions League | qualificazioni | Galatasaray e Psv sul velluto | segna ancora Mertens

ROMA - Gol ed emozioni nelle semifinali di andata dei playoff di qualificazione alla prossima, ma non ad Atene dove non è andata in scena la sfida tra l'Aek e i croati della Dinamo Zagabria, posticipata dalla Uefa dopo gli scontri tra ultras della vigilia che hanno portato ...I risultati dell'andata del 3° turno dei preliminari di...Un anno dopo il passaggio al CSKA Mosca: con i russi 108 presenze - fra cui anche 6 in- e 33 reti. Successivamente una nuova esperienza in Premier, con il West Ham (19 ...

Dove vedere la Champions League in TV e in streaming nella prossima stagione CalcioMercato.it

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Andata semifinali playoff: l'ex Napoli in gol nel 3-0 dei turchi (out Zaniolo) in casa dell'Olimpia Lubiana, olandesi a valanga sullo Sturm Graz (4-1) ...