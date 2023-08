Cerreto FdI | in agosto sulle spiagge di Mondragone e Baia Domizia per raccontare il primo anno del Governo Meloni

È quanto affermano in una nota I deputati casertani Marcoe Gimmi Cangiano (), che ricordano di aver presentato nel gennaio scorso sulla vicenda del Policlinico di Caserta, opera i cui ...Roma, 2 ago. " "Strumentali e prive di fondamento le dichiarazioni di Taglialatela e Alemanno". Il deputato di Fratelli d'Italia Marcodefinisce così le dichiarazioni critiche con il governo a un forum in corso a Napoli. "Chi pone obiezioni sulle modalità della fine del reddito di cittadinanza è in mala fede o dimostra di non ...Lo ha affermato Marco, capogruppo in Commissione Agricoltura.

Piantedosi Cellole, Cerreto (FdI): Inaugurato impianto ... La Voce del Patriota

15:02:31 CASERTA. “Avevamo chiesto, con interrogazione parlamentare, depositata in gennaio, al Ministro della Salute Orazio Schillaci di fare chiarezza sull’imbarazzante questione del policlinico a Ca ...Si riapre il cantiere del Policlinico di Caserta e nei primi mesi del 2024 sarà attivo il blocco della ricerca e della didattica, grazie al sostegno ...