(Di martedì 8 agosto 2023) Non solo San Valentino, c’è anche un Arcangelo destinato da Dio alla missione di aiutare chi desidera trovareSannon è soltanto il protettore dei viaggiatori. Non tutti sanno che viene invocato anche da coloro che stanno cercando la propria anima gemella. Proteggetra fidanzati e sposi, ma aiuta anche coloro L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Non fu un giorno felice, lo ricordo bene,'unica costante era il ... Il Marcello di quegli anni era disincantato riguardo all'e ...di autoassolverti compiangendoti. E intanto il tempo ......natura diplomatica potrebbe essere messa da parte mentre...hai bisogno e cerca di trovare modi per rilassarti e ristabilire'... Nel campo dell', potresti sentirti insicuro riguardo alle tue ..."Moby Dick non ti cerca. Sei tu, tu che insensatolei!" Livelli di intelligenza Diceva Einstein che vi sono a ...'... Più che le pene d'o il nichilismo poté la vergogna. Per altro, questo ...