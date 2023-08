Cavalla abbattuta alla Giostra della Quintana di Ascoli | Michela Brambilla | «Fermare queste manifestazioni»

(Di martedì 8 agosto 2023) Per i veterinari l'infortunio era di tale gravità da portare, come unica possibile soluzione, all'abbattimento dell'animale. Immediata la denuncia delle associazioni per la protezione degli animali

È stataLook Amazing, la purosangue inglese di 8 anni caduta mentre, cavalcata dal cavaliere di Faenza Nicholas Lionetti, affrontava l'ultima curva, detta 'del Cassero', in occasione dell'edizione ...... riportando una frattura alla spalla, ma ad avere la peggio purtroppo è stata la suaLook ...all'anteriore destro è risultata non recuperabile e ieri mattina Look Amazing è stata. La ...Una purosangue di 8 anni, Look Amazing , è stata. Cavalcata da Nicholas Lionetti, in occasione del torneo cavalleresco di Ascoli Piceno, stava affrontando l'ultima curva della corsa quando è precipitata terra rovinando sulla pista del ...

Per i veterinari l'infortunio era di tale gravità da portare, come unica possibile soluzione, all'abbattimento dell'animale. Immediata la denuncia delle associazioni per la protezione degli animali ...Lorenzo Melosso vince la Giostra della Quintana di Ascoli d'agosto, sbaragliando la concorrenza con una grande prova. Una vittoria ricca di colpi di scena, tra cui la caduta di Nicholas Lionetti… Legg ...