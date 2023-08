Caro carburanti - 'Ultimi aumenti sulla rete'

(Di martedì 8 agosto 2023) Arrivano i primi segnali di una possibile inversione di tendenza nella corsa senza freni dei. Staffetta Quotidiana, nella sua consueta rilevazione giornaliera, parla di "strascichi di" (con Tamoil, che questa mattina ha aumentato il gasolio di un altro centesimo al litro) ma segnala anche "il deciso ribasso" del diesel nelle quotazioni dei prodotti raffinati nell'area del Mediterraneo. Infatti l'8 agosto, alla chiusura delle contrattazioni, la benzina non ha registrato variazioni, fermandosi a 629 euro per mille litri (1.357,85 euro il valore comprensivo di accisa), mentre il gasolio ha perso circa 13 euro a 693 (1.309,96 euro con le accise). Le medie. In attesa di verificare che l'ipotesi di un ribasso dei listini si concretizzi nei prossimi giorni, le medie dei ...

