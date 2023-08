Carmella | “Ritornerò sicuramente | ma senza fretta”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 8 agosto 2023) L’ultimo match disu un ring della WWE risale allo scorso marzo, dopodichè è sparita dalle scene. A maggio, lei e il marito Corey Graves hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Parlando ai microfoni di PEOPLE.com,ha parlato dei suoi piani per il suo futuro professionale dopo la nascita di suo figlio, affermando di voler tornare a calcare il ring della WWE ma. “ho intenzione di tornare. Penso che sia importante dimostrare che si può avere un bambino e continuare a fare carriera, soprattutto se si tratta di una carriera molto fisica, ma non ho intenzione di bruciare le tappe. Voglio prendermi il tempo necessario per recuperare e assicurarmi di essere pronta a tornare,affrrettare i tempi, perchè non so come mi ...