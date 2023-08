Carlos Sainz | clamorosa indiscrezione | è addio alla Ferrari!

(Di martedì 8 agosto 2023) Non è certamente un’annata da ricordare per la Ferrari in questo Mondiale 2023 di Formula 1. La Rossa di Maranello ha ottenuto pochissimi risultati positivi alzando bandiera bianca nei confronti di diversi team del Circus: tralasciando lo strapotere indiscusso messo in campo dsuper Red Bull del campione del mondo Max Verstappen, sono diverse le vetture (Aston Martin, Mercedes e McLaren ultimamente) che hanno dato davvero filo da torcere alle due macchine italiane. Questa situazione è fotografata perfettamente, in effetti, dalle due classifiche iridate di questa stagione motoristica: nella graduatoria piloti i due guidatori dei Maranello sono al quinto e settimo posto, mentre nella tabella dei Costruttori la Ferrari è quarta con un buon vantaggio sulla scuderia papaya (quinta). Questo limbo potrebbe ben presto riflettersi sulla conformazione dei corridori del ...

A finire nel mirino sono presente ( Charles Leclerc e) e passato ( Mattia Binotto ) della Ferrari . Per quel che riguarda il monegasco pare esserci la fumata bianca sul contratto in ...Si sa, i rapporti trae la Ferrari non sembrano dei più idilliaci. Complice anche l'approdo di Frédéric Vasseur nel ruolo di team principal, con la conseguente riorganizzazione interna, il pilota iberico non ...Se Charles Leclerc sembra ormai vicino al rinnovo con la Ferrari lo stesso non si può dire per, che sebbene abbia lanciato messaggi chiari al team principal Frederic Vasseur non sembra ...

Carlos Sainz può lasciare la Ferrari: avrebbe firmato per un altro team, si apre il mercato piloti Fanpage.it

Carlos Sainz, pilota della Ferrari, potrebbe salutare la casa di Maranello. Lo spagnolo avrebbe firmato un pre contratto con una futura scuderia.Quale futuro per Carlos Sainz Lo spagnolo della Ferrari è al centro di tante voci di mercato. I risultati non entusiasmanti con la Rossa nel Mondiale 2023 di F1 fanno dubitare che il matrimonio a Mar ...