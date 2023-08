Carlo Massagli e Gian Luca Artizzu per il rilancio della Sogin

(Di martedì 8 agosto 2023) Via libera dell’assemblea dei soci di, la società pubblica responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani egestione dei rifiuti radioattivi, al nuovo Cda. Nominato presidentee consiglieri,, Barbara Bortolussi, Fiammetta Modena e Jacopo Vignati. L’assemblea ha inoltre designatocome amministratore delegato. Nella stessa seduta, è stato nominato il collegio sindacale con presidente Angelo Miglietta, Sindaci effettivi, Vittorio Pella e Monica Petrella, e Sindaci supplenti, Marco Canzanella e Lisa Foti. L’assemblea ha provveduto, inoltre, all’approvazione del bilancio di esercizio die del bilancio consolidato del gruppo per il 2022. L'articolo proviene da ...

È stato nominato presidentee consiglieri, Gian Luca Artizzu, Barbara Bortolussi, Fiammetta Modena e Jacopo Vignati. L'assemblea ha inoltre designato Gian Luca Artizzu come ...... nominando come amministratore delegato Gian Luca Artizzu e come presidente. E' quanto si legge in una nota. I consiglieri saranno Gian Luca Artizzu, Barbara Bortolussi, Fiammetta ...Lassemblea ha nominato come presidentee consiglieri, Gian Luca Artizzu, Barbara Bortolussi, Fiammetta Modena e Jacopo Vignati. Ha, altresi', designato Gian Luca Artizzu come ...

Carlo Massagli nominato presidente di Sogin. Ecco il nuovo Cda ... Il Denaro

Il pavese Jacopo Vignati, coordinatore provinciale della Lega, è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione della società pubblica Sogin (Società gestione impianti nucleari per azioni), pa ...Gianluca Artizzu, già responsabile delle risorse umane, è il nuovo amministratore delegato. Il presidente è stato eletto l’ammiraglio Carlo Massagli (nella foto), già consigliere militare di Giuseppe ...