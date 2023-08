Canottaggio | sette medaglie per l’Italia universitaria ai World University Games

(Di martedì 8 agosto 2023)deluniversitario, in gara con la delegazione FederCUSI ai XXXIa Chengdu (Cina), vince dued’oro, tre d’argento e due di bronzo,che permettono all’Italremo di posizionarsi terza nelre per nazioni, alle spalle della Cina che vince 10(4-2-4) e della Polonia, che ne ottiene cinque ma con un oro in più del team azzurro (3-0-2)., gli azzurri delin Cina Nel dettaglio, le dued’oro dell’Italremoarrivano in sequenza dai due doppi Pesi Leggeri, quello femminile di Sara Borghi e ...

L'Italia Under 19 alla Coupe de la Jeunesse di Amsterdam (Olanda), conquista nella due giorni di finali 16 medaglie " tre ori, sei argenti,bronzi " che valgono il secondo posto nella ......del mondo naturalmente per chi gareggia nelle discipline "piccole" come scherma o, dove ... Sul podio sono salite 30 nazioni, addiritturain più. Forse è questo a spaventare un po' l'...Il tutto in attesa di oggi, giornata conclusiva dei Mondiali, con l'Italremo in gara nelle ultimefinali del programma. Una di queste vedrà in acqua anche un romagnolo, Marco Prati della ...

Chengdu tricolore. Sette medaglie per l’Italremo ai FISUgames canottaggio.org

Numerosi gli sportivi sardi a caccia del pass per le Olimpiadi 2024. Tortu, Spissu, Massidda, Lodde e Serra, tra certezze e possibili new entry ...TERNI Un altro ternano dopo Matteo Mulas, che fu oro nel quattro di coppia pesi leggeri a Glasgow nel 2018, vince le Universiadi di canottaggio. L'Italia torna dai World University Games ...