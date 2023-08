Canale 5 | Rai | Sky o DAZN | dove vedere Milan-Monza? Canale esatto Trofeo Berlusconi | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 8 agosto 2023) Le amichevoli impazzano in questo calcio d’agosto. La Serie A inizierà fra soli undici giorni e le squadre del nostro campionato stanno mettendo a punto la propria forma in vista del campionato. Quest’oggi sarà il turno deldi Stefano Pioli, che sarà impegnato nella prima edizione delSilvioall’U-Power Stadium contro il. Dalla morte del Cavaliere, era parso scontato riesumare quello che in passato era ilLuigi, padre dell’imprenditore. Ilamichevole è stato messo in palio consecutivamente dal 1991 al 2015, per poi essere rispolverato un’ultima volta nel 2021 in una partita tra, le due squadre che hanno caratterizzato la carriera sportiva-dirigenziale di Silvio ...