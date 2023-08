(Di martedì 8 agosto 2023) L'ostacolo Andysi conferma ancora una volta insuperabile per Lorenzo. Il piemontese, ancora più nettamente di quanto accaduto a gennaio a Doha, è stato battuto dallo scozzese per 76 60 ...

Il tre volte campione dell'del Canada (Murray ha vinto il primo titolo nel 2009 battendo in finale Juan Martin Del Potro, poi il secondo nel 2010 su Roger Federer e il terzo nel 2015 su Novak ...Tennis News Atp Tennis Lorenzo Sonego esce sconfitto all'esordio dell'Atp 1000 di Toronto: al, vince Andy Murray con il risultato di 7 - 6, 6 - 0 . Si parte con un primo set con pochi vincenti e tanti errori . Questa è la trama dei game di servizio di entrambi i giocatori. Sonego ...Dopo illa n°1 al mondo sarà impegnata nel WTA 1000 di Cincinnati e a fine mese dovrà invece difendere il titolo allo USper proteggere la prima posizione del ranking dalla sempre ...

Canadian Open: Sonego manca due set point e poi si arrende a Murray Tiscali

