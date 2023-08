Can Yaman conquista la Spagna con Viola come il Mare | ma qualcosa non torna | Fan in protesta

Ottime notizie per tutte le più accanite fan di. Il divo turco sarà il protagonista, intrigante e forte, della nuova serie tv El Turco targata Disney + . A novembre, nelle librerie di tutta Italia, sarà finalmente possibile acquistare l'...La fiction prodotta da Lux Vide, trasmessa da Canale 5 durante lo scorso autunno, era attesisisma dalle fan diin Spagna. Quando finalmente è arrivata non ha deluso le attese, facendo ...Nuovo weekend, nuovi gossip e i protagonisti sono sempre loro i personaggi - più o meno famosi - che riempiono le copertine delle riviste di cronaca rosa. Il ritorno diLo avevamo lasciato nei panni dell'ispettore Francesco Demir in " Viola come il mare " e lo ritroveremo anche nella seconda stagione, che al momento, però, non è in programmazione in questo ...

Viola come il mare conquista la Spagna ma i fan di Can Yaman protestano: ecco perchè Movieplayer

Can Yaman conquista la Spagna con la messa in onda di Viola come il Mare su Antenna 3. Le fan del dio turco, tuttavia, hanno qualcosa da rimproverare alla rete iberica.Can Yaman sarà Sandokan nel remake dell’omonima serie televisiva degli anni Settanta, ma il progetto subisce ancora ritardi.