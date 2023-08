Call of Duty | Modern Warfare III esce a novembre | anche su PS5

(Di martedì 8 agosto 2023) (Adnkronos) – Activision Blizzard ha svelato il prossimo capitolo diof: gli annunci da parte dello sviluppatore Sledgehammer Games e dagli account ufficiali diofhanno ufficializzato il lancio diIII fissato per il 10su PC, Xbox e Playstation. Il nuovo capitolo diIII proseguirà gli eventi dei suoi predecessori, reboot della serie, che avevano già riscosso un enorme successo come rilancio della saga iniziata nel 2007.se nella trilogia originale l’antagonista principale era Vladimir Makarov, la sua esistenza è stata rivelata solo alla fine di MWII, suggerendo così che la campagna di MWIII seguirà gli ...

... Individual Achievement In Drama : Rhea Seehorn (BETTERSAUL, AMC) Individual Achievement In ... AND THE HOLOCAUST (PBS) Outstanding Achievement In Reality Programming : JURY(Amazon Freevee) ...La nuova uscita si affiancherà all'aggiornamento dello spin - off battle royale,of: Warzone Activision Blizzard ha svelato il prossimo capitolo diof: gli annunci da parte dello sviluppatore Sledgehammer Games e dagli account ufficiali diofhanno ...Activision svela il teaser trailer ufficiale diof: Modern Warfare III : la data d'uscita è fissata per il prossimo 10 novembre . Dopo i rumor dei giorni scorsi, Activision svela il teaser trailer diof: Modern Warfare III con ...

Quando esce Call of Duty Modern Warfare 3 Ecco la data di lancio ufficiale Everyeye Videogiochi

Tutto quello che sappiamo sull'Accesso Anticipato alla campagna dell'attesissimo Call of Duty Modern Warfare 3.Mercoledì scorso, Activision ha confermato di aver finalmente svelato ufficialmente Call of Duty di quest'anno questa settimana, e non abbiamo dovuto andare lontano.