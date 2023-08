Calendario Mondiali ciclismo su pista 2023 oggi | orari martedì 8 agosto | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di martedì 8 agosto 2023) Continuano idisu. A Glasgow, in Scozia, si disputerannoaltre prove e tra queste ci saranno tre finali. L’Italia scenderà incon quattro atleti nel corso della giornata e cercherà di ottenere dei risultati di spessore. La sessione mattutina prevede gli ottavi (inizio alle 13:30) e i quarti di finale (14:48) della sprint femminile, prove in cui non ci sarà l’Italia vista l’eliminazione ai sedicesimi di Miriam Vece, e infine la qualificazione del time trial 1 km maschile,che inizierà alle 15.04 e in cui l’azzurro Matteo Bianchi proverà a fare bene per conquistare l’accesso in finale. Tra il tardo pomeriggio e la serata si svolgeranno poi altre cinque prove. Si comincerà proprio con l’ultimo atto del time trial 1 km maschile ...