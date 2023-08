Calendario Europei atletica U20 oggi | orari 8 agosto | programma | tv | streaming

(Di martedì 8 agosto 2023) Dopo un day-1 di assaggio in cui sono andate in scena solo batterie, turni di qualificazione e le prime prove dell’eptathlon, quest’si comincia a fare davvero sul serio al Givat Ram Stadium di Gerusalemme con l’assegnazione di ben dieci titoli nella seconda giornata dei CampionatiUnder 20 dileggera 2023. L’Italia può sognare in grande e ha la possibilità di sbloccare subito il medagliere grazie a Mattia Furlani, favorito principale per la medaglia d’oro nella finale del salto in lungo dopo aver superato in scioltezza le qualificazioni volando oltre gli 8 metri al primo tentativo. Bel Paese che proverà a recitare un ruolo da protagonista anche nell’atto conclusivo del salto triplo femminile con Erika Saraceni e Greta Donato. Qualche chance di salire sul podio anche per la campionessa italiana assoluta del peso ...

Definito anche il quadro degli spareggi secondo quanto stabilito oggi 7 agosto 2023 a Nyon, nell'atteso sorteggio che ha decretato le gare del 22 e 23 e del 29 e del 30 agosto ...Tutto pronto al Givat Ram Stadium di Gerusalemme per la prima giornata dei Campionati Europei Under 20 di atletica leggera 2023. Day-1 dedicato esclusivamente a batterie e turni di qualificazione, sen ...