Caldo | Bari | tre giorni di codice verde come tutte le città campione Bollettino ondate di calore

(Di martedì 8 agosto 2023) Di seguito ildidiffuso dal ministero della Salute: Citta’ 08/08/2023 09/08/2023 10/08/2023 .ANCONA ..BOLOGNA .BOLZANO .BRESCIA .CAGLIARI .CAMPOBASSO .CATANIA .CIVITAVECCHIA .FIRENZE .FROSINONE .GENOVA .LATINA .MESSINA .MILANO .NAPOLI .PALERMO .PERUGIA .PESCARA .REGGIO CALABRIA .RIETI .ROMA .TORINO .TRIESTE .VENEZIA .VERONA .VITERBO * Per Bologna consultare ilemesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/pciv.php) ** Per Torino consultare ilemesso a ...

...certamente di un'ondata diafricano come quella sperimentata a luglio ma sicuramente il... Suprevisti 28/30°C questa settimana e 31 - 33°C la prossima. Tutte le previsioni su 3BMeteo.... dalle vigne colpite dalla peronospera spinta dell'eccesso di pioggia e dalumido all'... del 30/50% nel tarantino e del 15% in provincia di, con i costi di produzione per salvare il ...... aperta inchiesta per istigazione al suicidio Cronaca 8 Ago 2023in Jazz, Festival ... al Sottosopra Festival arriva SALMO: live il 16 agosto al Parco Gondar Eventi 8 Ago 2023 Meteo, stop al...

Meteo Bari: oggi e domani sereno, Giovedì 10 sole e caldo iLMeteo.it

Si avvicina il periodo di festività estiva. Ecco che cosa aspettarti dal meteo per il Ferragosto in Puglia: preparate il barbecue ...Dopo alcune giornate con tempo instabile si aprirà una fase di caldo e condizioni soleggiate sul territorio pugliese, pur senza raggiungere temperature torride. Lo prevedono gli esperti di 3BMeteo.it.