Calciomercato Udinese | serve un difensore alla corte di Sottil | è sfida alla Sampdoria

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 8 agosto 2023) Il tempo a disposizione sta per concludersi eppure ilè sempre imprevedibile con le compagini pronte a sfruttare le occasioni che si verranno a creare. Tra queste c’è l’del tecnico Andreamolto attiva in questo periodo per via dei vari nomi accostati alle diverse formazioni, per citarne uno Samardzic, oggetto del desiderio dell’Inter. Ma i friulani non faranno solo le uscite ma terranno in considerazione anche le entrate, il club bianconero sarebbe a caccia di un, c’è la concorrenza della. Lazar Samardzic Uno degli obbiettivi primari dell’sarà ovviamente quello di conservare la categoria, come se fosse un vero e proprio patrimonio, per far questo però i friulani devono mettere in piedi un grande organico nel ...