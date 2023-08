Calciomercato Serie A | il super bomber lascia l’Italia | duro colpo per i tifosi | operazione da 20 milioni

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 8 agosto 2023)verso l’addio al campionato italiano. L’attaccante brasiliano saluterà il club diA per trasferirsi a un top club europeo. Sono state ore importanti sul fronte mercato in casa Fiorentina, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. Il club di Rocco Commisso si sta infatti muovendo sia sul fronte delle entrate Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.