Calciomercato Roma | contatti per Duvan Zapata

...puntare sul 32enne attaccante dell'Atalanta per completare il reparto offensivo della rosa a disposizione di José Mourinho Lavaluta Duvan Zapata . Secondo le ultime news di, la ...Primi contatti e idea che potrebbe presto diventare sempre più concreta , con lache dunque valuta con attenzione la prima punta colombiana che, ricordiamo, è in scadenza nel 2024 con l'Atalanta....01 L'Al - Nassr pensa a Luis Alberto 17:52 Neymar ha chiesto la cessione al Psg 17:39 Fiorentina, Cabral al Benfica 16:31 Tottenham, rifiutata offerta dal Bayern per Kane 12:04, Mourinho ...

(Adnkronos) – La Roma valuta Duvan Zapata. Secondo le ultime news di calciomercato, la società giallorossa potrebbe puntare sul 32enne attaccante dell’Atalanta per completare il reparto offensivo ...Si avvicina sempre di più l'inizio della Serie A 2023-2024: a dodici giorni dal via ufficiale del campionato, le venti squadre di Serie A stanno lavorando per completare le rispettive rose in vista de ...