Calciomercato Milan – Via Krunic? Ecco tutti i possibili sostituti

(Di martedì 8 agosto 2023) Radepuò lasciare ilin questoestivo. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada non vogliono farsi cogliere impreparati

E LE ALTRE Ilha risolto il problema dell'erede di Giroud ingaggiando una serie di mezze punte; la Lazio ha pescato Castellanos oltreoceano; l'Atalanta ha speso ben 30 milioni per Scamacca ...6 L'Arabia attrae anche Ciprian Tatarusanu : il portiere exsta per firmare un contratto biennale con l'Abha Club, società della Saudi Pro League. Farà le visite mediche martedì.Sarà l'occasione per vedere all'opera qualcuno dei nuovi acquisti del, tra le squadre più attive del la sessione diin corso. Proseguono con i quarti di finale i Mondiali ...

Calciomercato, Pioli sogna un Milan favoloso: formazione da urlo per il 2024! Il Milanista

Con la cessione di Ibañez, la Roma incassa i soldi da investire sull'attaccante. Il profilo, però, non è quello di Alvaro Morata che costa 21 milioni e 5 di stipendio ...Il Trofeo Berlusconi è pronto a vivere le emozioni di Monza-Milan, con Palladino e Pioli all'antipasto di Serie A: le probabili formazioni del match ...