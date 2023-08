Calciomercato | Lazio Ufficiale l' acquisto di Isaksen

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...comunica di aver acquisito definitivamente i diritti sportivi del calciatore Gustav Tang Isaksen proveniente dal Football Club Midtjylland'. I DETTAGLI DEL CONTRATTO - Il nuovo giocatore ...Ancor più ora che i duee Verona stanno definendo la cessione di Akpa Akpro agli scaligeri. Qualunque profilo sarà scelto, si tratterà comunque di un'operazione da chiudere a stretto giro. ...

La Lazio si prepara a chiudere il suo quarto acquisto: il presidente Claudio Lotito lo svela a tutti, ecco di chi si tratta.Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...