Calciomercato Lazio | Isaksen e non solo | un colpo a centrocampo e uno in difesa

(Di martedì 8 agosto 2023) Dopo la cessione di Milinkovic-Savic e l’incontro tra Sarri e Lotito, ildellasembra essere decollato definitivamente. I biancocelesti hanno piazzato ilKamada, riequilibrando il valore ‘qualità’ della mediana dopo l’addio del ‘Sergente’. Nelle ultime ore è arrivata la stretta finale anche per Gustav, esterno prelevato dal Midtjylland per 10 milioni di euro più bonus: in giornata il calciatore ha posto la sua firma sul contratto. Ma non è finita qui. Maurizio Sarri ha indicato i reparti in cui la suaha bisogno dei rinforzi e ancora due ruoli mancano all’appello: un regista die un terzino sinistro. In arrivo altri due colpi Il nome per ilè quello di Ricci del Torino. Il giovane centrocampista ha ...