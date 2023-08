Calciomercato | la chiave del nove | rumors | cosa sta per accadere in Serie A

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) I cinque attaccanti centrali che valgono di più in questo momento (secondo le stime Transfermarkt) sono Haaland, Mbappé, Osimhen, Kane e Lautaro. Si parte da una valutazione di 180 milioni per i primi due, si passa a 120 per la punta di diamante del Napoli e si arriva ai 90 per l'inglese e agli 85 del capitano dell'Inter. Sono tutti giocatori affermati che hanno vinto qual, a parte Kane che è l'eccezione alla regola. Per l'inglese, il Bayern Monaco ha offerto oltre 80 milioni ma il Tottenham non molla la presa pur sapendo che lo perderà gratis tra un anno. Il Psg è disposto a tenere Mbappé in tribuna per l'ultimo anno di contratto per punirlo del suo accordo anticipato con il Real Madrid. In sostanza, due dei cinque migliori centravanti sono incastrati. Napoli e Inter, quindi, non sono messe affatto male. Trattenere due dei top-5 è un clamoroso colpo considerando ...