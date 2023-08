Calciomercato Juve | due cessioni complicate | nessuno vuole gli esuberi

(Di martedì 8 agosto 2023), duein casa bianconera sonoquestiStando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci e Marko Pjaca sono ancora in attesa di trovare una nuova sistemazione. L’ex capitano dellae l’attaccante croato sono ormai fuori rosa, ma non sono arrivate ancora richieste ufficiali per il loro acquisto. Lantus spera di ricevere offerte dale liberare i due giocatori, il cui peso nel monte ingaggi si fa sentire e non poco.

Il Barcellona impacchetta il regalo perfetto per la Juventus: il big ha chiesto la cessione imminente La Juventus ormai da tempo intrattiene dialoghi costanti con il Barcellona in chiave mercato e ...In Italia tutti cercano un centravanti: dall' Inter alla, passando per Milan e Roma . Ma non solo in Italia, il mercato di tutta l'Europa tiene gli occhi aperti, con molti nomi ancora in bilico.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 8 agosto, Dusan Vlahovic è volato a Monaco di Baviera. Un viaggio programmato, non legato alle continue voci sul calciomercato: l'attaccante della Juventus, infatti, si ...L'infortunio rimediato da Nkunku del Chelsea contro il Borussia Dortmund può spingere Vlahovic a Londra e Lukaku quindi a Torino.