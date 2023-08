Calciomercato | Fiorentina Indizio social | Nzola a un passo

(Di martedì 8 agosto 2023) L'attaccante dell'Angola ritrova Italiano per la terza volta in carriera. FIRENZE - Con la solita anticipazione sui, laha di fatto ufficializzato l'imminente arrivo alla corte di ...

Discorso Federico Chiesa, che nellaha fatto spesso il quinto a destra tranne un anno mi pare, perchè da noi deve fare la seconda punta quando non ha mai fatto i gol della seconda punta e ...L'attaccante dell'Angola ritrova Italiano per la terza volta in carriera. FIRENZE - Con la solita anticipazione sui social, laha di fatto ufficializzato l'imminente arrivo alla corte di Italiano di M'Bala Nzola. Su Twitter, infatti, il club viola ha postato un'antilope nera, simbolo della Nazionale angolana, dove ...Le valutazioni in corso sono sui due estremi difensori della nazionale danese (entrambe riserve di Schmeichel): Christensen, dell'Hertha Berlino , su cui c'è anche la, e Ronnow, dell'Union ...

L'attaccante dell'Angola ritrova Italiano per la terza volta in carriera.FIRENZE (ITALPRESS) - Con la solita anticipazione sui social, la ..."Il direttore generale Joe Barone consegna ad Arthur Cabral la scarpa d'oro come miglior realizzatore dell'ultima Conference League, ringraziandolo ...