Calciomercato Fiorentina | Cabral verso il Benfica

(Di martedì 8 agosto 2023) Arthurdi fatto dice addio alla: lo attende il, in attesa delle rituali visite mediche. Il brasiliano lascia dunque la città sull’Arno dopo un anno e mezzo di permanenza, in cui ha inciso meno di quanto si potesse pensare.alFacendo un salto indietro nel tempo, torniamo nell’inverno 2022, in piena sessione invernale di. La dirigenza viola vende Dusan Vlahovic, diretto alla Juventus, club rivale d’eccellenza per i fiorentini. Al suo postosbarca dal Basilea in cambio di 16 milioni di euro compresi di bonus. Riuscirà solamente in parte a rimpiazzare il centravanti serbo classe 2000. La prima stagione in Italia si conclude con due reti, un bottino ...

Commenta per primo In Serie B il Pisa allenato da Aquilani chiede allail centrocampista Giovanni Corradini (classe 2002), nel mirino anche il colombiano Andres Tello (classe 1996 ex Juventus) del Benevento e il norvegese Markus Solbakken (classe 2002) del ...Laprende il miglior 9 d'Argentina '.1 Lacontinua ad attendere l'offerta giusta dal Manchester United per la cessione di Amrabat. I Viola, si legge su La Nazione, continuano a chiedere 25 milioni che non sono però ancora arrivati ...

Diretta calciomercato: Isaksen alla Lazio, la Fiorentina saluta Cabral LIVE Corriere dello Sport

Il calciomercato del Genoa registra il probabile ritorno di Christian Kouame: l'attaccante della Fiorentina potrebbe a breve a raggiungere il Grifone poiché l'accordo sarebbe in dirittura d'arrivo ...La Fiorentina sta per concludere tre acquisti importanti, mettendo in mostra una grande prova di forza sul mercato anche dal punto di vista economico ...