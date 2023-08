Calciomercato Fiorentina | Cabral al Benfica | ecco il sostituto

(Di martedì 8 agosto 2023) È entrato nel vivo ildella: trovato l’accordo peral, è subito arrivato il suo, un attaccante da almeno 15 gol a stagione. Le potenzialità si intravedevano ma non si sono mai manifestate platealmente. Finisce così l’amore tra Arthure la, con il brasiliano diretto verso il. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... visto che proprio i portoghesi hanno virato su Cabral dopo il sorpasso viola su Beltran , attaccante del River Plate che laha in pugno per una cifra vicina ai 25 milioni di euro e che ...QUARTA A RISCHIO CESSIONE Se Mina dovesse essere l'alternativa di Milenkovic significherebbe che laandrebbe su un altro centrale e a quel punto Quarta sarebbe di troppo. Milenkovic ha un ...Gli altri Beffata su Scamacca, bruciata dallaper Nzola e allontanata da Morata , la Roma si guarda attorno. Obiettivo della società è quello di dare in mano a Mourinho due attaccanti ...

Nico Dominguez è il prescelto dalla Fiorentina per sostituire Sofyan Amrabat. Il club viola sta aspettando un'offerta concreta dal Manchester United, che ha già l'accordo con il giocatore: i gigliati ...Il bomber dello Spezia, il gran talento del River Plate, l’Avvoltoio danese: perché, con questi tre colpi, la Viola ha rafforzato notevolmente l’organico di Italiano, rendendolo molto più competitivo ...