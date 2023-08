Calciomercato com – Juve | Khephren Thuram in cima alla lista | ma il mercato in uscita e Pogba… | Primapagina

(Di martedì 8 agosto 2023) 2023-08-08 11:15:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da.com: Davide Frattesi è andato all’Inter. Sergej Milinkovic-Savic e Franck Kessié hanno preferito l’Arabia Saudita. Cosa che per esempio non ha fatto Paul Pogba, complicando quindi i piani di rafforzamento dellaa centrocampo: già, perché puntare realmente sul centrocampista francese sembra quasi impossibile ormai. PiuttostoContinassa avrebbero preferito vederlo prendere la via della superlega saudita e avere così quello spazio di manovra per arrivare ad almeno dei futuri obiettivi. Così, mentre si avvicina la partenza di Denis Zakaria al Monaco e si valuta il ripescaggio definitivo di Weston McKennie pur ascoltando eventuali nuove offerte superiore ai 25 ...

Leggi ancheRoma, contatti per Zapata e si insiste per Marcos LeonardoRoma, idea Duvan Zapata: le ultime news, ultime news Neymar: ha chiesto cessione a Psg ...Come riporta 'tuttomercatoweb.', Ricardo Solbes sarà un giocatore giallorosso. Il gioiellino del ... Leggi i commentias roma: tutte le notizie 8 agosto 2023Commenta per primo Bento dell' Athletico Paranaense resta nei piani dell'Inter nonostante gli arrivi di Sommer e Audero . Il classe 1999 è molto gradito ai nerazzurri. Come scrive La Gazzetta dello ...

Roma-Matic, nervi tesi: il serbo spinge per andare al Rennes, il motivo Calciomercato.com

Sono ore d'attesa per la Roma e per Marcos Leonardo. I giallorossi hanno presentato l'offerta finale al Santos che si è preso del tempo per valutarla. Mou e Pinto hanno fatto all-in sulla punta brasil ...La cessione di Emil Audero all'Inter apre un vuoto nella formazione della Sampdoria, anche perché in casa blucerchiata sono rimasti soltanto Ravaglia e il giovane Saio. Per questo motivo il club genov ...