Calciomercato | Arabia Saudita | Ibanez è solo l’ultimo grande colpo

(Di martedì 8 agosto 2023) La nuova frontiera dorata del calcio internazionale arriva dalle zone arabe. Dopo i tentativi di Stati Uniti e Cina poco fortunati, in questa estate sul terreno delsi è manifestato l’arrivo dell’che a suon di petroldollari ha fatto spesa nei campionati del Vecchio Continente non risparmiando, davvero, nessuno. Sono tanti e di altissimo profilo i giocatori che hanno scelto i lauti ingaggi arabi:in linea temporale è Roger, difensore centrale ex Roma passato all’Al-Ahli. Il sudamericano raggiunge, così, colleghi come Benzema, Kante, Milinkovic-Savic, Neves, Koulibaly e molti altri. Tutti gli affari didell’Cristiano Ronaldo* – Al-Nassr (svincolato) Karim Benzema – ...

Victor Osimhen si ferma per infortunio. L'attaccante nigeriano del Napoli, al centro delle news diper le offerte dall'Saudita, si ferma per una distorsione alla caviglia destra rimediata nell'allenamento mattutino di oggi, 8 agosto 2023. Lo stop del centravanti, a meno di 2 ...E con la stessa logica, si può chiedere/imporre all'di limitare i propri investimenti Evidentemente no. Che cosa si può chiedere allora all'Saudita, per andare al passo con i tempi ...Commenta per primo L'Saudita è piombata sul mercato da un paio di sessioni e ha stravolto le dinamiche del calcio europeo. A spiegare la strategia a lungo termine della Saudi Pro League è il direttore operativo del ...

Calciomercato Napoli, Osimhen e l'Arabia Saudita: ultime news Adnkronos

L'azzurro avrebbe già dato l'ok per un trasferimento in Arabia dove gli promettono un ingaggio triplicato rispetto a quello attuale. Ma il club parigino chiede una cifra vicina agli 80 ...Il Napoli starebbe continuando la caccia al centrocampista da regalare a Garcia: si defila Koopmeiners, non solo Gabri Veiga nelle idee degli azzurri ...