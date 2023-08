Calcio | Napoli Trauma distorsivo alla caviglia destra per Osimhen

In questorutilante, dal quale è semplice farsi accecare alla prima eco, può succedere ... e Gabri Veiga sta ancora lì, con Rafa Benitez che è contentissimo di averlo con sé, e il...Si ferma ancora Victor Osimhen . Rientrato in campo ieri dopo aver smaltito un problema all'adduttore (era rimasto a riposo precauzionalmente anche nell'amichevole vinta dalcontro l'Augsburg), il nigeriano ha accusato un nuovo problema nella seduta mattutina di martedì 8 agosto, lasciando anzitempo il campo per un trauma distorsivo alla caviglia destra . Osimhen è ...Il rischio concreto di una mezza rivoluzione a poche ore da Frosinone -c'è, ma AdL non ha ... Questo insegna il

Demme al passo d’addio, spunta un nuovo indizio sul suo futuro: i dettagli CalcioNapoli1926.it

L'attaccante nigeriano ha lasciato anzitempo il campo nel corso dell'allenamento.NAPOLI (ITALPRESS) - Altra tegola per il Napoli in ...Frosinone-Napoli, parte il conto alla rovescia per la vendita dei biglietti della prima partita del campionato di calcio di Serie A allo stadio “Benito Stirpe” dove sabato 19 agosto ...