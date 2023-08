Calcio | Napoli Trauma distorsivo alla caviglia destra per Osimhen

Si ferma ancora Victor Osimhen . Rientrato in campo ieri dopo aver smaltito un problema all'adduttore (era rimasto a riposo precauzionalmente anche nell'amichevole vinta dalcontro l'Augsburg), il nigeriano ha accusato un nuovo problema nella seduta mattutina di martedì 8 agosto, lasciando anzitempo il campo per un trauma distorsivo alla caviglia destra . Osimhen è ...Ilha specificato che si tratta di trauma distorsivo alla caviglia destra.Problema al polpaccio per il difensore, che si è accasciato a terra dolorante. Botta alla caviglia per il centravanti dopo un contrasto Db02/03/2023 - campionato diserie A /- Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Amir Rrahmani Brutte notizie in casa. Nella seduta d'allenamento di stamani, si sono fermati Rrahmani e Osimhen. ...

Demme al passo d’addio, spunta un nuovo indizio sul suo futuro: i dettagli CalcioNapoli1926.it

Frosinone-Napoli, parte il conto alla rovescia per la vendita dei biglietti della prima partita del campionato di calcio di Serie A allo stadio “Benito Stirpe” dove sabato 19 agosto ...L'attaccante nigeriano, rimasto a terra dopo uno scontro con il brasiliano, ha abbandonato la partitella e ha applicato una busta del ghiaccio sulla parte colpita ...