Calcio | Mondiali Donne Colombia batte Giamaica e vola ai quarti

(Di martedì 8 agosto 2023) Le sudamericane vincono 1-0 con la rete di Usme, ora sfidano l'Inghilterra. ROMA - Laha battuto laaifemminili di, in scena in Australia e in Nuova Zelanda, e ha conquistato il pass per idi finale. All'AAMI Park di Melbourne, le sudamericane si sono impost

Le sudamericane vincono 1 - 0 con la rete di Usme, ora sfidano l'Inghilterra. ROMA - La Colombia ha battuto la Giamaica aifemminili di, in scena in Australia e in Nuova Zelanda, e ha conquistato il pass per i quarti di finale. All'AAMI Park di Melbourne, le sudamericane si sono imposte per 1 - 0 grazie ...... appassionata fan della squadra difemminile statunitense, dopo il ko aveva infatti dichiarato che la squadra "ci ha ispirato" in un messaggio dopo la sua sconfitta ai. "Hai reso ...Alla Colombia basta un gol di Catalina Usme per mandare al tappeto la Giamaica e qualificarsi per i quarti di finale deifemminili 2023 . A decidere il match andato in scena all' AAMI Park di Melbourne è stata la rete realizzata dall'attaccante con la maglia numero 11 al minuto 51 . Partita non particolarmente ...

Mondiali femminili, rullo Spagna: pokerissimo alla Svizzera e quarti centrati DerbyDerbyDerby

Sarà dunque la Colombia a proseguire il proprio cammino ai Mondiali grazie alla vittoria ottenuta agli ottavi per 1-0 contro la Giamaica, conquistata per merito di Catalina Usme, autrice dell'unica re ...Le sudamericane vincono 1-0 con la rete di Usme, ora sfidano l'Inghilterra.ROMA (ITALPRESS) - La Colombia ha battuto la Giamaica ai ...