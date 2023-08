Calcio | Mario Rui apre alla cessione | lo ha comunicato a Garcia e De Laurentiis

(Di martedì 8 agosto 2023) Castel di Sangro, 8 ago. -(Adnkronos) - Il Napoli potrebbe dire addio aRui. Il terzino portoghese, in scadenza di contratto nel 2025, ha già informato l'allenatore Rudie il presidente Aurelio De: se dovesse arrivare un'offerta, il giocatore preferirebbe partire. Il motivo, secondo Sky Sport, è principalmente legato a un accordo che la società avrebbe disatteso. In trattativa da settimane, il rinnovo diRui con il Napoli è in una fase di stallo. Questa insoddisfazione nasce da un impegno, secondo l'entourage del giocatore, non portato a termine da parte del presidente per il prolungamento contrattuale, in scadenza nel giugno del 2025. Arrivato nel 2017 in Campania dRoma,Rui ha collezionato 199 presenze in competizioni ufficiali con il Napoli, ...

Secondo Sky, Mario Rui e il Napoli sono distanti in termini di domanda e offerta e non è escluso anche l'addio al club di De Laurentiis da parte del portoghese, soprattutto se dovessero arrivare

Castel di Sangro, 8 ago. - (Adnkronos) – Il Napoli potrebbe dire addio a Mario Rui. Il terzino portoghese, in scadenza di contratto nel 2025, ha già informato l'allenatore Rudi Garcia e il presidente