Calcio | la Fiorentina saluta Cabral | va al Benfica

"Grazie Arthur". Con la consegna da parte del dg viola, Joe Barone, della scarpa d'oro come miglior realizzatore della Conference League 2022 - 2023 e il ringraziamento della, finisce l'avventura di Arthur Cabral a Firenze. La società di Commisso ha infatti ufficializzato la cessione del centravanti brasiliano al Benfica, che pagherà 20 milioni più 5 di bonus. . ......5 - 2 FATTI BENE CE NE RICORDIAMO! A me spiace che nessuno e ce ne sono tanti di esperti di... Discorso Federico Chiesa, che nellaha fatto spesso il quinto a destra tranne un anno mi ...L'attaccante dell'Angola ritrova Italiano per la terza volta in carriera. FIRENZE - Con la solita anticipazione sui social, laha di fatto ufficializzato l'imminente arrivo alla corte di Italiano di M'Bala Nzola. Su Twitter, infatti, il club viola ha postato un'antilope nera, simbolo della Nazionale angolana, dove ...

Fiorentina, per Amrabat servono 30 milioni: gioco di nervi con lo United Corriere dello Sport

Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...