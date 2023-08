Calcio | Juve Vlahovic a Monaco di Baviera per un controllo

(Di martedì 8 agosto 2023) Sul fronte uscite Zakaria verso la Ligue 1 (), De Winter vicino al Genoa TORINO - Lantus prosegue la preparazione in vista del debutto ufficiale stagionale che avverrà il prossimo 20 agosto ...

La Sampdoria ha un nuovo team manager: si tratta di , ex difensore di Juventus , Cagliari, Sassuolo e Frosinone. Dopo Pirlo , nuovo tecnico, Legrottaglie , direttore tecnico, e Bertelli , preparatore ...Sul fronte uscite Zakaria verso la Ligue 1 (Monaco), De Winter vicino al Genoa TORINO - La Juventus prosegue la preparazione in vista del debutto ufficiale stagionale che avverrà il prossimo 20 agosto ...La brevissima permanenza di Denis Zakaria in maglia bianconera ha portato più benefici dal punto di vista economico che tecnico. L'imminente cessione al Monaco del centrocampista svizzero porterà ...

Sul fronte uscite Zakaria verso la Ligue 1 (Monaco), De Winter vicino al Genoa TORINO (ITALPRESS) - La Juventus prosegue la preparazione in vista ...La Juventus ha ufficializzato con un post sui social l'arrivo di Facundo Gonzalez, difensore centrale uruguayano classe 2003. Gonzalez arriva dal Valencia a titolo definitivo. Verrà valutato dallo ...