Calcio | Juve Vlahovic a Monaco di Baviera per un controllo

La Sampdoria ha un nuovo team manager: si tratta di , ex difensore di Juventus , Cagliari, Sassuolo e Frosinone. Dopo Pirlo , nuovo tecnico, Legrottaglie , direttore tecnico, e Bertelli , preparatore ...Sul fronte uscite Zakaria verso la Ligue 1 (Monaco), De Winter vicino al Genoa TORINO - La Juventus prosegue la preparazione in vista del debutto ufficiale stagionale che avverrà il prossimo 20 agosto ...La brevissima permanenza di Denis Zakaria in maglia bianconera ha portato più benefici dal punto di vista economico che tecnico. L'imminente cessione al Monaco del centrocampista svizzero porterà ...

Dopo aver chiuso l’ultima stagione con la maglia del Novara in Serie C per Lorenzo Ariaudo ci sarà una nuova esperienza nel mondo del calcio, ma non più con ...Una delegazione di calciatori bianconeri si è goduta l'abbraccio dei tifosi e non sono mancati momenti di ironia e divertimento ...