Calcio | gli arabi offrono ad Osimhen uno stipendio di 60 mln De Laurentiis | Farò follie per trattenerlo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 8 agosto 2023) Il Napoli deve guardarsi dalle super offerte che provengono dall’a Saudita per Victor; ingaggio faraonico da parte dell’Al-Hilal di circa 60 mln di euro all’anno offerto al nigeriano e proposta al club azzurro da parte dei sauditi di circa 140 mln di euro per il cartellino dell’attaccante. L’affare non è ancora fatto. Da un lato la possibilità di accrescere il proprio patrimonio per, dall’altra quella di restare nelche conta e provare a vincere un altro scudetto con il Napoli. Il Napoli non vuole perdere la sua punta di diamante. Aurelio Deè pronto a farepur di trattenere in azzurro il nigeriano per almeno un’altra stagione. Il presidente del club partenopeo, infatti, è disposto ad offrire aun rinnovo ...