Calcio | Barcellona | acquistato 16enne Darvich dal Friburgo | clausula da 1 mld

(Di martedì 8 agosto 2023), 8 ago. (Adnkronos) - Il giovane talento tedesco Noahha concluso il trasferimento dalal. Ilcentrocampista ha firmato un contratto fino al giugno 2026 con il club spagnolo e giocherà per la squadra B in terza divisione. Ilha pagato al2,5 milioni di euro per il giocatore, che ora ha una clausola rescissoria di 1 miliardo di euro. "Dal nostro punto di vista, abbiamo mostrato a Noah, alla sua famiglia e al suo entourage un percorso sportivo ottimale e di prospettive al. Sfortunatamente, la loro decisione è andata in una direzione diversa", ha dichiarato il direttore sportivo delKlemens Hartenbach. "Speriamo che le loro aspettative vengano soddisfatte ...

Barcellona compra 16enne e mette clausola da 1 miliardo Agenzia ANSA

Parigi, 8 ago. (Adnkronos) - "Neymar ha chiesto di lasciare il Psg Non posso confermare una notizia che non esiste. L’Equipe sta spargendo fake news. Queste informazioni stanno uscendo da qualche par ...Prima Leo che ha scelto la Mls. Poi Kylian, separato in casa e smanioso di andare al Real. Adesso Neymar e Verratti, il cui ex agente disse: "Marco è finito in una prigione dorata". Dalla quale l'azzu ...