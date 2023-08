Calcio | arbitri di A e B in raduno a Cascia | previste anche simulazioni Var sotto stress

Leggi su sportface

(Di martedì 8 agosto 2023) Ha preso il via a(Perugia) ilprecampionato deglidi Serie A e Serie B, che vogliono farsi trovare pronti in vista dell’inizio della nuova stagione. In un video pubblicato sul canale YouTube dell’Aia, Daniele Chiffi ha raccontato come avviene la preparazione: “Oggi comincia ilma in realtà la preparazione è iniziata più di un mese fa. Si tratta soprattutto di un momento di ritrovo per fare il punto della situazione e focalizzarci su quelle che saranno le necessità del nuovo campionato. Sarà necessario lavorare in gruppo, come una vera e propria squadra, accogliere i nuovi arrivati dalla Serie C e cercare di fare gruppo al più presto così da arrivare compatti al 19 agosto, quando inizieranno i campionati“. Il direttore di gara veneto ha poi aggiunto: “L’obiettivo che ci prefissiamo a ...