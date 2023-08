Calcio | al Trofeo Berlusconi ci sarà anche Marta Fascina

(Di martedì 8 agosto 2023) Cila deputata di Forza Italiaquesta sera all'U - Power Stadium di Monza per la prima edizione delSilvio, che vedrà impegnate in campo il Monza e il Milan ...

...del Milan - costruendo con la sua passione e determinazione il mito di un Club leggendario per ilmondiale". Silvio Berlusconi "è la storia del Milan e del Monza e l'ideazione del......ilGamper BARCELLONA - Martedì 8 agosto il Barcellona affronterà il Tottenham per il...di inizio alle ore 20. I blaugrana, che erano stati costretti a far cancellare l'incontro ...Questa sera si gioca Monza - Milan, valida per il primoSilvio Berlusconi : sfida del cuore a due mesi dalla scomparsa di un presidente che ha segnato la storia delcon le sue ...

Trofeo Silvio Berlusconi, Monza-Milan: dove vedere la partita e probabili formazioni - Sportmediaset Sport Mediaset

Ci sarà anche la deputata di Forza Italia Marta Fascina questa sera all'U-Power Stadium di Monza per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, che vedrà impegnate in campo il Monza e il Milan in ...Ci sarà anche la deputata di Forza Italia Marta Fascina questa sera all'U-Power Stadium di Monza per la prima edizione del Trofeo Silvio ...