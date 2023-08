Cagliari | Ranieri | «Questa la mia ultima panchina | ma non la mia ‘Last Dance’»

(Di martedì 8 agosto 2023) Le parole di Claudio, tecnico del: «Il mio calcio è vincere. È difendere bene e attaccare meglio» Claudioha 70 e non sente il peso degli anni. Dopo la promozione con ilè pronto alla prossima stagione in Serie A, dove vuole essere ancora protagonista. Di seguito le sue parole a La Repubblica. CAMBIARE A 70 ANNI – «Io cambio come cambia il calcio. Mi adeguo, mi aggiorno con le ultime tendenze. La mia forza è proprio il cambiamento. Mi sento un allenatore moderno, europeo, e in più ho un’esperienza che la dice lunga». CONFRONTO CON GLI ALLENATORI DELLA NUOVA GENERAZIONE – «Lo vedremo in campo, se è distante. Il mio calcio è vincere. È difendere bene e attaccare meglio. È conoscere bene la propria squadra, saperne i limiti e non mandarla allo sbaraglio. Il calcio è semplice, ...

